«Потейто Агро» бывшего нардепа Сергея Терещука за $110 млн строит в Черкасской области первый в Украине завод по производству картофеля фри мощностью до 60 000 т. Это в три раза больше объема украинского рынка , который на 100% зависит от импорта. На что предприятие рассчитывает?

Черкасская «Потейто Агро», входящая в группу производителя семян «Маис», экс-нардепа Сергея Терещука, в июле начала строительство в Черкасской области первого в Украине завода по производству заготовок для картофеля фри. «Делаем котлован, проводим дорогу, осенью начнем возводить стены», – говорит Терещук.

Стоимость завода, который выйдет на полную мощность в 60 000 т в 2027-м – $110 млн. Терещук надеется окупить проект за семь лет. Пока идет первая очередь.