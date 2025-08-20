Forbes Digital підписка
Цель – McDonald's. Сергей Терещук строит первый в Украине завод по производству картофеля-фри. Как он будет конкурировать с импортом?

картопля фрі купити /из открытых источников

Сергей Терещук инвестирует $110 млн в строительство завода по производству фри Фото из открытых источников

«Потейто Агро» бывшего нардепа Сергея Терещука за $110 млн строит в Черкасской области первый в Украине завод по производству картофеля фри мощностью до 60 000 т. Это в три раза больше объема украинского рынка, который на 100% зависит от импорта. На что предприятие рассчитывает?

Черкасская «Потейто Агро», входящая в группу производителя семян «Маис», экс-нардепа Сергея Терещука, в июле начала строительство в Черкасской области первого в Украине завода по производству заготовок для картофеля фри. «Делаем котлован, проводим дорогу, осенью начнем возводить стены», – говорит Терещук.

Стоимость завода, который выйдет на полную мощность в 60 000 т в 2027-м – $110 млн. Терещук надеется окупить проект за семь лет. Пока идет первая очередь.

