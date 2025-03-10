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Постачальник для Lay's та Chipster's. Як релокований з Херсонщини виробник картоплі «Аделаїда» навчився продавати свій продукт великим брендам. Історія

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

постачальник картоплі для Lays та Chipsters /Getty Images

Виробник картоплі «Аделаїда» інвестував у відновлення потужностей 120 млн грн за три роки. Фото Getty Images

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Фермерське господарство «Аделаїда» вже приблизно 20 років постачає картоплю для українських виробників чипсів: Layʼs, Chipster's та «Люкс». Як сімейному бізнесу з Херсонщини вдалося побудувати співпрацю з великими переробниками?

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Фермерське господарство «Аделаїда» заснували Сергій та Олена Рибалки у 1992 році на лівобережжі Херсонщини. Першим великим клієнтом стала мережа магазинів Metro у 2003 році. За рік-два «Аделаїда» постачала картоплю в провідні мережі супермаркетів: «Сільпо», АТБ, Novus та Varus.

Першим виробником чипсів, з яким почала співпрацювати «Аделаїда», став бренд «Люкс». З 2007-го почали співпрацювати із українським виробником чіпсів Chipsterʼs, у 2018-му — з Layʼs. «Варто робити ставку на переробку, тому ми зайняли нішу вирощування картоплі саме для переробників», — каже засновник «Аделаїди» Сергій Рибалко, 56.

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