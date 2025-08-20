«Потейто Агро» колишнього нардепа Сергія Терещука за $110 млн будує на Черкащині перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі потужністю до 60 000 т. Це утричі більше за обсяг українського ринку , який на 100% залежить від імпорту. На що він розраховує?

Черкаська «Потейто Агро», яка входить до групи виробника насіння «Маїс», екснардепа Сергія Терещука, у липні розпочала будівництво на Черкащині першого в Україні заводу з виробництва заготовок для картоплі фрі. «Робимо котлован, проводимо дорогу, восени почнемо зводити стіни», – каже Терещук.

Вартість заводу, який вийде на повну потужність у 60 000 т у 2027-му – $110 млн. Терещук сподівається окупити проєкт за сім років. Поки йде перша черга.