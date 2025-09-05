Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Украина и ЕС в шаге от подписания обновленного торгового соглашения. Почему это успех? Объясняет вице-премьер-министр Тарас Качка

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

тарас качка

Тарас Качка: «Пересмотр соглашения – это успех, учитывая чувствительность вопроса».

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:10

Вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка 4 сентября выступил на конференции ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Чиновник рассказал о новых предупредительных мерах ЕС относительно экспорта украинской агропродукции, переходе на европейские стандарты и польском взгляде на сельское хозяйство. Forbes Ukraine выбрал главное

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В прошлом году Украина экспортировала агропродукции на $24,5 млрд, или 59% общего экспорта. ЕС – крупнейший торговый партнер Украины – в прошлом году закупил украинского продовольствия на €13,1 млрд.

Уже несколько месяцев украинские и европейские чиновники обсуждают новое торговое соглашение. Последний камень преткновения – объем экспортных квот на сахар и биоэтанол, уверял в начале августа заместитель министра экономики и АПК Тарас Высоцкий.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні