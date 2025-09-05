Прослухати матеріал
Вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка 4 сентября выступил на конференции ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Чиновник рассказал о новых предупредительных мерах ЕС относительно экспорта украинской агропродукции, переходе на европейские стандарты и польском взгляде на сельское хозяйство. Forbes Ukraine выбрал главное
В прошлом году Украина экспортировала агропродукции на $24,5 млрд, или 59% общего экспорта. ЕС – крупнейший торговый партнер Украины – в прошлом году закупил украинского продовольствия на €13,1 млрд.
Уже несколько месяцев украинские и европейские чиновники обсуждают новое торговое соглашение. Последний камень преткновения – объем экспортных квот на сахар и биоэтанол, уверял в начале августа заместитель министра экономики и АПК Тарас Высоцкий.
