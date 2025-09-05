Віцепремʼєр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка 4 вересня виступив на конференції асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Посадовець розповів про нові запобіжники ЄС на експорт української агропродукції , перехід на європейські стандарти і польський погляд на сільське господарство. Forbes Ukraine вибрав головне

Торік Україна експортувала агропродукції на $24,5 млрд, або 59% від загального експорту. ЄС – найбільший торговельний партнер України – торік купив українського продовольства на €13,1 млрд.

Уже кілька місяців українські та європейські чиновники обговорюють нову торговельну угоду. Останній камінь спотикання – обсяг експортних квот на цукор і біоетанол, запевняв на початку серпня заступник міністра економіки та АПК Тарас Висоцький.