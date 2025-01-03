Украина в 2024 году экспортировала агропродукции на $24,5 млрд, что является вторым результатом после рекорда 2021-го

Украина в 2024 году направила на внешние рынки агропродукции объемом $24,5 млрд, что соответствует 59% общего экспорта товаров. Это является вторым результатом после исторического рекорда 2021 года ($27,7 млрд). В целом в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн т аграрной продукции, сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Ключевые факты

Наибольшая доля приходится на подсолнечное масло – 21%. Его экспорт составил около 6 млн т на $5,1 млрд.

На втором месте кукуруза – 21%, экспорт которой 29,6 млн т на $5 млрд. На третьем – пшеница – 15%, это 20,6 млн т на $3,7 млрд.

Среди лидеров также рапс – 7% (3,8 млн т на $1,8 млрд), соя – 5% (3,4 млн т на $1,3 млрд), жмыхи и остатки, полученные при добыче растительных жиров и масел – 4% (4,7 млн т на $1 млрд).

Доля мяса и съедобной продукции домашней птицы составила 4%. Этих продуктов экспортировали 447 000 т, на $958 млн, ячменя (3,3 млн т на $557 млн) и сахара (746 000 т на $418 млн) – по 2%.

Контекст

Украина в 2024 году экспортировала товаров на $41,6 млрд, что на $5,44 млрд, или 15%, больше чем в 2023 году. В весовом измерении экспорт составил 131,2 млн т, что на 30,8 млн т больше, это означает рост на 30,8%.

Ключевым для достижения таких результатов стала нормализация работы морских портов Украины, заявляла первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. В 2023 году Украина экспортировала по морю 54,8 млн т продукции, а в этом году – 87,2 млн т.

Транспортировка товаров изменилась не только количественно, но и качественно. Несмотря на существенное уменьшение объема экспорта товаров автомобильным транспортом в весе, стоимость перевезенных автомобилями грузов в этом году увеличилась до $14,5 млрд.