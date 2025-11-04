Бывший СЕО «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий вместе с Dragon Capital Томаша Фиалы строит energy storage и газовую генерацию с рентабельностью более 30%, совладелец UDP Renewables Сергей Евтушенко инвестирует в исследования водорода. Какова их стратегия? Пересказываем главное из их беседы с инвест-банкиром Dragon Capital Михаилом Гранчаком во время ежегодного форума «Энергия бизнеса» от Forbes Ukraine, состоявшегося 24 октября

Владимир Кудрицкий, бывший СЕО «Укрэнерго»

Украинская энергетика очень рентабельна, если выполняются два условия: у вас есть репутация и компетенция. Это позволяет привлечь большой капитал, а энергетика – это капиталоемкая отрасль. Поэтому для меня партнерство с Dragon Capital – это объединение компетенции и репутации для привлечения внешнего финансирования. Внутри страны капитала для строительства крупных энергокомпаний недостаточно.