Колишній СЕО «Укренерго» Володимир Кудрицький разом з Dragon Capital Томаша Фіали будує energy storage та газову генерацію з рентабельністю понад 30%, співвласник UDP Renewables Сергій Євтушенко інвестує у дослідження водню. Яка їхня стратегія? Переказуємо головне з їхньої розмови з інвест-банкіром Dragon Capital Михайлом Гранчаком під час щорічного форуму «Енергія бізнесу» від Forbes Ukraine, який відбувся 24 жовтня

Володимир Кудрицький, колишній СЕО «Укренерго»

Українська енергетика є дуже рентабельною, якщо виконуються дві умови: у вас є репутація і компетенція. Це дає змогу залучити великий капітал, а енергетика – це капіталомістка галузь. Тому для мене партнерство з Dragon Capital – це обʼєднання компетенції та репутації, щоб залучити зовнішнє фінансування. Всередині країни капіталу для будівництва великих енергокомпаній недостатньо.