Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Роль поганого поліціянта грали ми». Інтерв’ю з інвестбанкіром Dragon Capital, який придумав угоду з Uklon і супроводжував компанію на перемовинах

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

11 хв читання

як Dragon Capital збільшив оцінку Uklon /Володимир Герасимов для Forbes Ukraine

Михайло Гранчак, керівний директор інвестбанківського напрямку Dragon Capital Фото Володимир Герасимов для Forbes Ukraine

Як збільшити оцінку компанії, коли сторони майже вдарили по руках? Відповідь знає інвестбанкір Dragon Capital Михайло Гранчак, який був радником сервісу замовлення авто Uklon під час угоди з «Київстар». В інтервʼю Forbes Ukraine він розповів, що стало аргументом для перегляду оцінки, чи був ризик зриву угоди та чому українські бізнесмени завжди мають бути готові продати компанію?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні