«Роль поганого поліціянта грали ми». Інтерв’ю з інвестбанкіром Dragon Capital, який придумав угоду з Uklon і супроводжував компанію на перемовинах

Як збільшити оцінку компанії, коли сторони майже вдарили по руках? Відповідь знає інвестбанкір Dragon Capital Михайло Гранчак, який був радником сервісу замовлення авто Uklon під час угоди з «Київстар». В інтервʼю Forbes Ukraine він розповів, що стало аргументом для перегляду оцінки, чи був ризик зриву угоди та чому українські бізнесмени завжди мають бути готові продати компанію?
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