«Не віримо у катастрофічний сценарій, але поводимося обережно». Томаш Фіала про $60 млн втрат і бажання здобути повну енергоавтономність

На третій рік великої війни Томаш Фіала, 50, ще з більшим азартом занурюється в улюблену справу: готує нові угоди, будує склади і житлові комплекси. Як воєнна криза змінила погляди на бізнес засновника і СЕО інвесткомпанії Dragon Capital