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«Не віримо у катастрофічний сценарій, але поводимося обережно». Томаш Фіала про $60 млн втрат і бажання здобути повну енергоавтономність

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes

5 хв читання

Томаш Фіала, Dragon Capital, Forbes Ukraine /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Засновник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

На третій рік великої війни Томаш Фіала, 50, ще з більшим азартом занурюється в улюблену справу: готує нові угоди, будує склади і житлові комплекси. Як воєнна криза змінила погляди на бізнес засновника і СЕО інвесткомпанії Dragon Capital

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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

«За останні два роки інвестуємо $20–30 млн на рік», – казав засновник і СЕО інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала в червні на конференції Forbes Ukraine «Гроші для Перемоги». Це в кілька разів менше, ніж група звикла інвестувати в довоєнні роки. Найсвіжіша угода – купівля київського «Караван Outlet» у DCH Олександра Ярославського – повертає Dragon Capital на довоєнний інвестиційний трек.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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