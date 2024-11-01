«Не віримо у катастрофічний сценарій, але поводимося обережно». Томаш Фіала про $60 млн втрат і бажання здобути повну енергоавтономність

На третій рік великої війни Томаш Фіала, 50, ще з більшим азартом занурюється в улюблену справу: готує нові угоди, будує склади і житлові комплекси. Як воєнна криза змінила погляди на бізнес засновника і СЕО інвесткомпанії Dragon Capital
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«За останні два роки інвестуємо $20–30 млн на рік», – казав засновник і СЕО інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала в червні на конференції Forbes Ukraine «Гроші для Перемоги». Це в кілька разів менше, ніж група звикла інвестувати в довоєнні роки. Найсвіжіша угода – купівля київського «Караван Outlet» у DCH Олександра Ярославського – повертає Dragon Capital на довоєнний інвестиційний трек.
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