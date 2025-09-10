Forbes Digital підписка
«Укрнафта», ОККО, WOG и амбициозные новички. Как за время войны изменился топливный рынок Киева объемом в $2 млрд? Десять лидеров

Михаил Тарчинец
Михаил Тарчинец
Forbes

2 хв читання

В Киеве и области проживает около одной шестой населения Украины, потребляющего четверть топлива в стране. В деньгах это $2 млрд. Как война перекроила местный топливный рынок и кто в первой десятке?

«Самая высокая концентрация заправок и среднесуточная реализация топлива», – описывает особенность столичного региона Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании «НафтоРинок». Столичный рынок – самый крупный по объемам продаж и одновременно самый конкурентный в Украине, добавляет СЕО группы компаний UPG Александр Матюшенко.

На Киев и область до войны приходилось 25% продаж топлива в Украине, напоминает Сиренко. Эта часть остается неизменной и во время войны, добавляет он.

