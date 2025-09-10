Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:52 хвилин
В Киеве и области проживает около одной шестой населения Украины, потребляющего четверть топлива в стране. В деньгах это $2 млрд. Как война перекроила местный топливный рынок и кто в первой десятке?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
«Самая высокая концентрация заправок и среднесуточная реализация топлива», – описывает особенность столичного региона Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании «НафтоРинок». Столичный рынок – самый крупный по объемам продаж и одновременно самый конкурентный в Украине, добавляет СЕО группы компаний UPG Александр Матюшенко.
На Киев и область до войны приходилось 25% продаж топлива в Украине, напоминает Сиренко. Эта часть остается неизменной и во время войны, добавляет он.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.