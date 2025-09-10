Прослухати матеріал
04:52 хвилин
У Києві та області проживає близько однієї шостої населення України, які споживають чверть пального в країні. В грошах це $2 млрд. Як війна перекроїла місцевий паливний ринок і хто у першій десятці?
«Найвища концентрація заправок і середньодобова реалізація пального», – описує особливість столичного регіону Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок». Столичний ринок – найбільший за обсягами продажів і водночас найконкурентніший в Україні, додає СЕО групи компаній UPG Олександр Матюшенко.
На Київ і область до війни припадало 25% продажів пального в Україні, нагадує Сіренко. Ця частка залишається незмінною і під час війни, додає він.
