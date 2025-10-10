Forbes Digital підписка
«Ударов будет больше, а география шире». Украина усилила атаки на российские НПЗ от Краснодара до Тюмени. Какие последствия антитопливной кампании и что еще готовит СБУ?

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

3 хв читання

Україна посилила атаки на російські НПЗ /Getty Images

Украина усилила атаки на российские НПЗ Фото Getty Images

За август–сентябрь Украина не менее 28 раз поразила российские НПЗ. Убытки РФ от атак исчисляются миллионами долларов, а топливо становится сложнее купить в розницу. СБУ предупреждает: если РФ не прекратит войну, ударов будет больше. Какие российские топливные заводы поражены и каковы последствия этих атак?

«Украина добивается значительных вещей, и наши дальнобойные санкции это демонстрируют, – заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 8 октября. – Дефицит горючего в РФ идет к показателю в 20%. Они уже используют резервы дизеля, которые хранили на черный день».

Летом Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Пик пришелся на август, когда было повреждено 14 НПЗ мощностью 84,7 млн тонн в год, или треть нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

