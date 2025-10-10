За август–сентябрь Украина не менее 28 раз поразила российские НПЗ. Убытки РФ от атак исчисляются миллионами долларов , а топливо становится сложнее купить в розницу. СБУ предупреждает: если РФ не прекратит войну, ударов будет больше. Какие российские топливные заводы поражены и каковы последствия этих атак?

«Украина добивается значительных вещей, и наши дальнобойные санкции это демонстрируют, – заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 8 октября. – Дефицит горючего в РФ идет к показателю в 20%. Они уже используют резервы дизеля, которые хранили на черный день».

Летом Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Пик пришелся на август, когда было повреждено 14 НПЗ мощностью 84,7 млн тонн в год, или треть нефтеперерабатывающих мощностей РФ.