Cher’17 выпустил «Энциклопедию взрослых девушек» – инста-шоу на три серии, ставшее очередным вирусным кейсом бренда. Рекламные кампании ритейлера уже два года набирают высокие охваты в соцсетях и прямо влияют на продажи. Сколько стоят такие идеи и как бренд превращает их в прибыль?

Украинский бренд женской одежды Cherʼ17 представил 12 октября инста-шоу «Энциклопедия взрослых девушек». «Это манифест современной украинской женщины, которая не ищет одобрения, а формирует собственные правила жизни», – говорит CMO Cherʼ17 Виктория Голобородько. Кампания получила 4,5 млн просмотров, 125 000 лайков, 26 000 репостов и 3500 комментариев за две недели.

Бренд использует провокацию в кампаниях. Первую из них – под названием «Телочка» – запустили в 2023-м и получили 6 млн просмотров на разных платформах. Тогда трафик бренда вырос в 5,2 раза, количество онлайн заказов – в 2,7 раза, говорил соучредитель Cherʼ17 Иван Кришталь.