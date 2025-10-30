Forbes Digital підписка
От «Телочки» до «Энциклопедии». Сколько стоят громкие идеи Cher’17? Анализ стратегии, которая приносит бренду миллионы просмотров

Вероника Нановская
Forbes

4 хв читання

Компанія пройшла шлях від інста-бренду до повноцінного fashion-гравця /Cher17

Производство роликов «Энциклопедии взрослых девушек» от идеи до реализации заняло три месяца Фото Cher17

Cher’17 выпустил «Энциклопедию взрослых девушек» – инста-шоу на три серии, ставшее очередным вирусным кейсом бренда. Рекламные кампании ритейлера уже два года набирают высокие охваты в соцсетях и прямо влияют на продажи. Сколько стоят такие идеи и как бренд превращает их в прибыль?

Украинский бренд женской одежды Cherʼ17 представил 12 октября инста-шоу «Энциклопедия взрослых девушек». «Это манифест современной украинской женщины, которая не ищет одобрения, а формирует собственные правила жизни», – говорит CMO Cherʼ17 Виктория Голобородько. Кампания получила 4,5 млн просмотров, 125 000 лайков, 26 000 репостов и 3500 комментариев за две недели.

Бренд использует провокацию в кампаниях. Первую из них – под названием «Телочка» – запустили в 2023-м и получили 6 млн просмотров на разных платформах. Тогда трафик бренда вырос в 5,2 раза, количество онлайн заказов – в 2,7 раза, говорил соучредитель Cherʼ17 Иван Кришталь.

