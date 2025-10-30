Підписка від 49 грн
Від «Тьолочки» до «Енциклопедії». Скільки коштують гучні ідеї Cher’17? Аналіз стратегії, яка приносить бренду мільйони переглядів

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

Компанія пройшла шлях від інста-бренду до повноцінного fashion-гравця /Cher17

Виробництво роликів «Енциклопедії дорослих дівчат» від ідеї до реалізації зайняло три місяці Фото Cher17

Cher’17 випустив «Енциклопедію для дорослих дівчат» – інста-шоу на три серії, яке стало черговим вірусним кейсом бренду. Рекламні кампанії ритейлера вже два роки набирають високі охоплення в соцмережах і прямо впливають на продажі. Скільки коштують такі ідеї та як бренд перетворює їх на прибуток?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Український бренд жіночого одягу Cher’17 представив 12 жовтня інста-шоу «Енциклопедія для дорослих дівчат». «Це маніфест сучасної української жінки, яка не шукає схвалення, а формує власні правила життя», – каже CMO Cher’17 Вікторія Голобородько. Кампанія отримала 4,5 млн переглядів, 125 000 вподобань, 26 000 поширень та 3500 коментарів за два тижні.

Бренд використовує провокацію у кампаніях. Першу з них – під назвою «Тьолочка» – запустили у 2023-му та отримали 6 млн переглядів на різних платформах. Тоді трафік бренду зріс у 5,2 раза, кількість онлайн-замовлень – в 2,7 раза, казав співзасновник Cher’17 Іван Кришталь.

