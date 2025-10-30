Cher’17 випустив «Енциклопедію для дорослих дівчат» – інста-шоу на три серії, яке стало черговим вірусним кейсом бренду. Рекламні кампанії ритейлера вже два роки набирають високі охоплення в соцмережах і прямо впливають на продажі. Скільки коштують такі ідеї та як бренд перетворює їх на прибуток?

Український бренд жіночого одягу Cher’17 представив 12 жовтня інста-шоу «Енциклопедія для дорослих дівчат». «Це маніфест сучасної української жінки, яка не шукає схвалення, а формує власні правила життя», – каже CMO Cher’17 Вікторія Голобородько. Кампанія отримала 4,5 млн переглядів, 125 000 вподобань, 26 000 поширень та 3500 коментарів за два тижні.

Бренд використовує провокацію у кампаніях. Першу з них – під назвою «Тьолочка» – запустили у 2023-му та отримали 6 млн переглядів на різних платформах. Тоді трафік бренду зріс у 5,2 раза, кількість онлайн-замовлень – в 2,7 раза, казав співзасновник Cher’17 Іван Кришталь.