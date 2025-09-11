ДТЭК Рината Ахметова запустил комплекс из шести промышленных накопителей электроэнергии мощностью 200 МВт в Киевской и Днепропетровской областях. Это один из самых крупных energy storage в Восточной Европе и самый крупный в Украине. Какие сроки окупаемости, чем ограничивается аппетит ДТЭК и какой главный риск проекта?

«Исторический шаг для украинской энергосистемы, определяющий ее развитие на годы вперед», – говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время брифинга 10 сентября по случаю запуска установок.

10 сентября ДТЭК подключил к энергосистеме шесть промышленных накопителей энергии разной мощности – от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях. Компания построила комплекс батареек на 200 МВт за полгода – с марта по август 2025 года.