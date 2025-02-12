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Успеть на восстановление. Две украинские компании инвестируют около $400 млн в стекольные заводы. Когда они заработают

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

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Две украинские компании инвестируют около $400 млн в стекольные заводы. Когда они заработают Фото Shutterstock

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В Украине с 2014 года нет собственного производства стекла. City One Development (COD) Валерия Кодецкого и NovaSklo Игоря Лиски планируют это исправить. Цена вопроса – $380 млн. Forbes Ukraine узнал детали обоих проектов

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Уже в 2025-м в Украине должны были заработать по меньшей мере два завода по производству листового стекла от компании City One Development (COD) Валерия Кодецкого. Но, как стало известно Forbes Ukraine, при лучших сценариях они запустятся не ранее 2027 года.

Параллельно начинается еще один проект. 10 февраля о намерении построить первый в Украине завод по производству стекла до конца 2027-го объявили инвесторы компании NovaSklo с участием Министерства экономики и правительственного офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest.

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