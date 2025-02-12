Встигнути на відбудову. Дві українські компанії інвестують майже $400 млн у скляні заводи. Коли вони запрацюють

В Україні з 2014-го немає власного виробництва скла. City One Development (COD) Валерія Кодецького та NovaSklo Ігоря Ліскі планують це виправити. Ціна питання – $380 млн. Forbes Ukraine дізнався деталі обох проєктів

Вже у 2025-му в Україні мали запрацювати щонайменше два заводи з виробництва листового скла від компанії City One Development (COD) Валерія Кодецького. Але, як стало відомо Forbes Ukraine, за найкращих сценаріїв, вони запустяться не раніше 2027 року.

Паралельно розпочинається ще один проєкт. 10 лютого про намір збудувати перший в Україні завод з виробництва скла до кінця 2027-го оголосили інвестори компанії NovaSklo за участі Міністерства економіки та урядового офісу з залучення інвестицій UkraineInvest.