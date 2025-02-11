На Київщині планують збудувати перший в Україні завод з виробництва листового скла за €240 млн

В Київській області до 2028 року планують збудувати перший в Україні завод із виробництва флотованого (листового) скла. Про початок реалізації цього проєкту 11 лютого оголосили інвестори компанії NovaSklo за участі Міністерства економіки та урядового офісу з залучення інвестицій UkraineInvest, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Планові інвестиції в проєкт складають €240 млн, і вже в перший рік на підприємстві буде створено понад 300 нових робочих місць, говорять в компанії.

NovaSklo та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю, який передбачає надання інвестору правової, консультативної та аналітичної підтримки. Очікується, що це дозволить отримати спеціальний статус для проєкту, що відкриє можливість для податкових та митних пільг та відшкодування частини витрат на збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру й підключення до мереж.

«Будівництво заводу призведе до створення нових робочих місць та залучення інвестицій у промисловість України. Для таких великих проєктів держава передбачила стимулювання, зокрема можливість відшкодування до 30% капітальних інвестицій», – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Завод матиме одну виробничу лінію, яка забезпечить попит на продукцію в Україні, з можливістю розширення та додавання другої лінії. Очікується, що основними споживачами скла стануть виробники вікон, фасадів та інших будівельних матеріалів. У будівництві заводу братимуть участь німецькі компанії, які постачатимуть обладнання та технології.

Контекст

З 2014 року в Україні не виробляється листове скло. Щорічний попит на віконне скло в країні складає близько 27 млн квадратних метрів, що еквівалентно вартості близько $165 млн. Відсутність власного виробництва призводить до залежності від імпорту. Для стабільного постачання термополірованого скла Україні потрібна хоча б одна лінія загартовування скла потужністю 200 000 квадратних метрів на рік, говорять експерти.

Враховуючи масштаби руйнувань і майбутнє відновлення, попит на вікна в Україні зростатиме, що стимулюватиме підприємців до створення нових виробництв. В найближчі три роки в країні можуть з’явитися щонайменше три заводи з виробництва скла. Про те, як вони зможуть конкурувати з дешевими імпортними товарами з Білорусі та Туреччини, читайте в матеріалі Forbes.