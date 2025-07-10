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«Идти поближе к колее». «Укрзализныця» сокращает персонал в ответ на падение перевозок. Кого затронет оптимизация?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

УЗ /коллаж Анастасия Савеленко

Почему «Укрзализныця» сокращает персонал Фото коллаж Анастасия Савеленко

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«Укрзализныця» в 2025-м тратит на сотрудников 52% дохода. 2,7 млрд грн чистого ущерба в прошлом году побуждают самого крупного работодателя страны к оптимизации. Под угрозой увольнения четверть административного штата УЗ. Почему железнодорожный монополист вслед за «Новой почтой» идет по пути оптимизации?

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«Мне нравится подход коллег с «Новой почты», которые предлагают идти поближе к посылкам» , – говорит CEO «Укрзализныци» Александр Перцовский.

В УЗ подобная программа стартовала в начале года и получила название «Железная эффективность». Компания должна сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей до конца года, говорит СЕО УЗ.

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