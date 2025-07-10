«Укрзализныця» в 2025-м тратит на сотрудников 52% дохода. 2,7 млрд грн чистого ущерба в прошлом году побуждают самого крупного работодателя страны к оптимизации. Под угрозой увольнения четверть административного штата УЗ. Почему железнодорожный монополист вслед за «Новой почтой» идет по пути оптимизации ?

«Мне нравится подход коллег с «Новой почты», которые предлагают идти поближе к посылкам» , – говорит CEO «Укрзализныци» Александр Перцовский.

В УЗ подобная программа стартовала в начале года и получила название «Железная эффективность». Компания должна сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей до конца года, говорит СЕО УЗ.