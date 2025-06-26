У найбільшій поштовій компанії країни «Нова пошта» неспокійно. В компанії вивчають роботу близько 7000 офісних працівників, половина з яких буде переведена на нові посади – «ближче до посилок» чи звільнена. Завтра, 27 червня останній робочий день у «Новій пошті» топменеджерки компанії Олени Плахової, яка відповідала за маркетинг. Яка причина реформи?