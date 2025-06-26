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У найбільшій поштовій компанії країни «Нова пошта» неспокійно. В компанії вивчають роботу близько 7000 офісних працівників, половина з яких буде переведена на нові посади – «ближче до посилок» чи звільнена. Завтра, 27 червня останній робочий день у «Новій пошті» топменеджерки компанії Олени Плахової, яка відповідала за маркетинг. Яка причина реформи?
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Успішна компанія має зростати на 30% щороку, заявив 26 червня на «Форумі підприємців» Forbes Urkaine співвласник Nova Володимир Поперешнюк.
За три роки війни виторг групи Nova зріс удвічі, до 54,25 млрд грн. Чистий прибуток в середньому зростав на третину щороку, але у 2024-му – на 11%, до 3,81 млрд грн.
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