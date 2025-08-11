Как Агентство восстановления планирует привлечь бизнес в модернизацию водоканалов и теплосетей, сколько государство могло потерять на строительстве водопровода в Кривой Рог из-за возможного завышения цен «Автомагистраль-Юг» и сколько Украина тратит на дороги? Интервью с главой Агентства восстановления Сергеем Сухомлином
Строительство первого за время независимости водопровода – в Кривой Рог – закончилось скандалом. Подрядчика «Автомагистраль-Юг», бывшего лидера «Большого строительства», обвиняют в завышении цен на строительные материалы.
После ряда обысков правоохранителей владелец компании «Автомагистраль-Юг» Александр Бойко и генеральный директор Николай Тимофеев покинули Украину. Цель – заниматься продвижением на новых рынках и налаживать сотрудничество с новыми партнерами, утверждают в пресс-службе компании.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.