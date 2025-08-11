Forbes Digital підписка
«Через 10 лет города будут получать воду почасово». Глава Агентства восстановления – о пяти новых водопроводах, деле «Автомагистраль-Юг» и отрасли на десятки миллиардов

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

8 хв читання

Сергій Сухомлин /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Интервью главы Агентства восстановления Сергея Сухомлина Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Как Агентство восстановления планирует привлечь бизнес в модернизацию водоканалов и теплосетей, сколько государство могло потерять на строительстве водопровода в Кривой Рог из-за возможного завышения цен «Автомагистраль-Юг» и сколько Украина тратит на дороги? Интервью с главой Агентства восстановления Сергеем Сухомлином

Строительство первого за время независимости водопровода – в Кривой Рог – закончилось скандалом. Подрядчика «Автомагистраль-Юг», бывшего лидера «Большого строительства», обвиняют в завышении цен на строительные материалы.

После ряда обысков правоохранителей владелец компании «Автомагистраль-Юг» Александр Бойко и генеральный директор Николай Тимофеев покинули Украину. Цель – заниматься продвижением на новых рынках и налаживать сотрудничество с новыми партнерами, утверждают в пресс-службе компании.

