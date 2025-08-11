Як Агентство відновлення планує залучити бізнес у модернізацію водоканалів та тепломереж, скільки держава могла втратити на будівництві водогону до Кривого Рогу через можливе завищення цін «Автомагістраль-Південь» та скільки Україна витрачає на дороги? Інтерв’ю з головою Агентства відновлення Сергієм Сухомлином

Будівництво першого за часів незалежності водогону – до Кривого Рогу – закінчилося скандалом. Підрядника «Автомагістраль-Південь», що був лідером «Великого будівництва» – звинувачують у завищенні цін на будівельні матеріали.

Після низки обшуків правоохоронців власник компанії «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв покинули Україну. Мета – займатись просуванням на нових ринках та налагоджувати співпрацю з новими партнерами, стверджують у пресслужбі компанії.