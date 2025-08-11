Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Сергій Сухомлин /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«За 10 років міста отримуватимуть воду погодинно». Голова Агентства відновлення – про п’ять нових водогонів, справу «Автомагістраль-Південь» і галузь на десятки мільярдів

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

8 хв читання

Інтерв’ю голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Як Агентство відновлення планує залучити бізнес у модернізацію водоканалів та тепломереж, скільки держава могла втратити на будівництві водогону до Кривого Рогу через можливе завищення цін «Автомагістраль-Південь» та скільки Україна витрачає на дороги? Інтерв’ю з головою Агентства відновлення Сергієм Сухомлином

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

Будівництво першого за часів незалежності водогону – до Кривого Рогу – закінчилося скандалом. Підрядника «Автомагістраль-Південь», що був лідером «Великого будівництва» – звинувачують у завищенні цін на будівельні матеріали.

Після низки обшуків правоохоронців власник компанії «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв покинули Україну. Мета – займатись просуванням на нових ринках та налагоджувати співпрацю з новими партнерами, стверджують у пресслужбі компанії.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні