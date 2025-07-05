Одного з лідерів «Великого будівництва» – одеську «Автомагістраль-Південь» звинувачують в завищенні цін під час будівництва водогону до Кривого Рогу. У червні компанія пережила другі обшуки за останні вісім місяців. Власник та СЕО «Автомагістраль Південь» виїхали з країни. Що відбувається?

«У якості першого кроку назустріч українському бізнесу та демонстрації ваших намірів, [пропонуємо] розглянути ситуацію, яка склалась навколо компанії, – йдеться у зверненні дорожньої «Автомагістраль-Південь» до новопризначеного прокурора Руслана Кравченка від 27 червня.

18 червня в офісах та домівках працівників «Автомагістраль-Південь» провела обшуки Нацполіція. Головного підрядника програми «Велике будівництво» та одну з найбільших будівельних компаній країни підозрюють в штучному завищенні цін під час будівництва водогону «Інгулець – Південне водосховище». У компанії кримінальне провадження назвали сфабрикованим, а обшуки – замовними.