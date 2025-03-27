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Замінити США в Європі. Тарифні війни Трампа відкривають нові можливості для українського агроекспорту. Які є ризики?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Трамп тарифні війни ЄС агроекспорт Україна Китай /Shutterstock

Тарифні війни Трампа можуть повернути першість українській кукурудзі на ринку Іспанії. Фото Shutterstock

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Митні війни Дональда Трампа можуть посилити позиції українського агро на ринку ЄС, але послабити в Африці і на Близькому Сході. Нова торговельна реальність – виклик чи можливість?

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Торік українські аграрії експортували 29,6 млн т кукурудзи на $5,1 млрд. Найбільше продали в Іспанії – 5,2 млн т на $874 млн, за даними Мінагро. Могли б більше, але з жовтня експорт туди значно скоротився, каже директор комерційного департаменту «ТАС Агро» Антон Жемердєєв.

Причина? Українську кукурудзу на іспанському ринку витіснила американська. «Вона на $10/т дорожча за українську, але іспанці готові були переплачувати за якість і стабільність поставок», – каже Жемердєєв.

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