Замінити США в Європі. Тарифні війни Трампа відкривають нові можливості для українського агроекспорту. Які є ризики?

Митні війни Дональда Трампа можуть посилити позиції українського агро на ринку ЄС, але послабити в Африці і на Близькому Сході. Нова торговельна реальність – виклик чи можливість?

Торік українські аграрії експортували 29,6 млн т кукурудзи на $5,1 млрд. Найбільше продали в Іспанії – 5,2 млн т на $874 млн, за даними Мінагро. Могли б більше, але з жовтня експорт туди значно скоротився, каже директор комерційного департаменту «ТАС Агро» Антон Жемердєєв.

Причина? Українську кукурудзу на іспанському ринку витіснила американська. «Вона на $10/т дорожча за українську, але іспанці готові були переплачувати за якість і стабільність поставок», – каже Жемердєєв.