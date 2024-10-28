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Основатель Kadorr Group Аднан Киван ушел из жизни в возрасте 61 года. Какое наследие оставил в Украине один из крупнейших застройщиков Одессы

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Андрей Самофалов /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Андрей Самофалов
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

5 хв читання

В украинском бизнесе Аднан Киван был почти 40 лет /пресс-служба Kadorr Group

В украинском бизнесе Аднан Киван был почти 40 лет Фото пресс-служба Kadorr Group

Умер один из самых крупных арабских инвесторов в Украине. Прежде всего Аднан Киван запомнится как большой застройщик, который возвел несколько десятков ЖК в Одессе и Киеве. Какой бизнес он построил и кто станет его преемником

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В украинском бизнесе сириец Аднан Киван был около 40 лет. Из них почти 20 занимался строительством жилья и коммерческой недвижимости.

По количеству завершенных домов его компания Kadorr Group – лидер в Одессе, а торговые и бизнес-центры обеспечили Кивану пятое место в списке 25 крупнейших рантье от Forbes Ukraine в 2021 году. Тогда же Forbes оценил состояние бизнесмена в $240 млн, он занял 42-е место в списке самых богатых.

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