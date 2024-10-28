Засновник Kadorr Group Аднан Ківан пішов із життя у віці 61 року. Який спадок залишив в Україні один з найбільших забудовників Одеси

Помер один із найбільших арабських інвесторів в Україні. Передусім Аднан Ківан запамʼятається як великий забудовник, що звів кілька десятків ЖК в Одесі і Києві. Який бізнес він побудував і хто стане його наступником?

В українському бізнесі Аднан Ківан був майже 40 років. З них приблизно 20 – займався будівництвом житла і комерційної нерухомості.

За кількістю завершених будинків його компанія Kadorr Group – лідер в Одесі, а торгові і бізнес-центри забезпечили Ківану 5-те місце у списку 25 найбільших рантьє від Forbes Ukraine у 2021 році. Тоді ж Forbes оцінив статки бізнесмена у $240 млн, він зайняв 42 місце у списку найбагатших.