Засновник Kadorr Group Аднан Ківан пішов із життя у віці 61 року. Який спадок залишив в Україні один з найбільших забудовників Одеси

Помер один із найбільших арабських інвесторів в Україні. Передусім Аднан Ківан запамʼятається як великий забудовник, що звів кілька десятків ЖК в Одесі і Києві. Який бізнес він побудував і хто стане його наступником?
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В українському бізнесі Аднан Ківан був майже 40 років. З них приблизно 20 – займався будівництвом житла і комерційної нерухомості.
За кількістю завершених будинків його компанія Kadorr Group – лідер в Одесі, а торгові і бізнес-центри забезпечили Ківану 5-те місце у списку 25 найбільших рантьє від Forbes Ukraine у 2021 році. Тоді ж Forbes оцінив статки бізнесмена у $240 млн, він зайняв 42 місце у списку найбагатших.
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