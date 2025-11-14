Один из самых известных украинских экостартапов Releaf Paper обещал делать бумагу из опавших листьев, чтобы сберечь деревья. На это он получил грант в €2,5 млн от Европейской комиссии. Но запатентованную технологию не применяли в производстве, а доля листьев не превышала 20% в конечном продукте. Почему Releaf Paper не смог превратить собственную технологию в бизнес и как это поссорило основателей компании?

«Сохранить леса», – так формулировал свою миссию студент-биолог Валентин Фречка, 24, в 2020-м, когда стал героем рейтинга Forbes «30 до 30». Еще будучи школьником, он придумал, как делать целлюлозу из опавших листьев. В 2020-м его изобретение переросло в стартап Releaf Paper.

Однако за время существования стартапа доля листьев в конечном продукте составила всего 10–20%, рассказали Forbes три бывших сотрудника компании. Они общались анонимно из-за чувствительности вопроса. По их словам, стартап не использовал свой патент в производстве.