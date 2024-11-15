Український екостартап Releaf Paper відкрив у Парижі своє перше виробництво целюлози із опалого листя

Серед клієнтів Releaf Paper такі відомі бренди, як L’Oreal, Samsung, Weleda та Schneider Electric.

Український екостартап Releaf Paper, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя відкрив у Парижі перше у світі індустріальне виробництво целюлози з цього матеріалу. Про це 15 листопада повідомив співзасновник компанії Олександр Соболенко на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

На створення цього виробництва компанії знадобилося три роки роботи та інвестиції в розмірі €3,5 млн.

Урочиста церемонія відкриття виробництва відбулася 14 листопада. Для виготовлення целюлози підприємство отримуватиме опале з вулиць Парижу.

Контекст

Releaf Paper був заснований у 2020 році його основним продуктом стали папір і паперові пакети, виготовлені без використання деревини. Технологію виробництва паперу з опалого листя розробив 17-річний школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Разом із бізнес-партнером Андрієм Варцабою вони запустили компанію, а перші продажі стартували у травні 2021 року.

Спочатку стартап не мав власного виробництва: папір виготовляли на потужностях Житомирського картонного комбінату, а пізніше — на Луцькому картонному комбінаті. На промислові обсяги виробництва компанія тоді ще не вийшла. У вересні 2022 року Releaf Paper розпочав продажі у Європі, відвантажуючи продукцію зі складу в Словаччині, яка вироблялася в Україні.

У грудні 2021-го у Фречки змінився бізнес-партнер, нині другий співзасновник компанії – колишній топменеджер Lenovo Олександр Соболенко.

«В Україні ми не мали складу і продажів, фактично підтримували лише пілотних клієнтів», — розповідав співзасновник компанії Олександр Соболенко. Продажі у Європі залишалися незначними, і Соболенко оцінював їх у «тисячі євро на місяць», здебільшого це були тестові замовлення невеликих партій. Найбільший попит надходив із Німеччини та Франції.

У грудні 2022 року стартап отримав грант у розмірі €2,5 млн від ЄС на будівництво фабрики. Як потенційні локації для виробництва розглядалися Франція, Фінляндія та Україна.

За оцінками Соболенка, загальна вартість будівництва фабрики становила €3,5 млн. З цієї суми €2,5 млн профінансував грант Єврокомісії, а ще €1 млн компанія планувала залучити у вигляді позики в одному з французьких банків.