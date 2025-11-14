Один із найвідоміших українських екостартапів Releaf Paper обіцяв робити папір з опалого листя, щоб уберегти дерева. На це він отримав грант €2,5 млн від Європейської комісії. Але запатентовану технологію не застосовували у виробництві, а частка листя не перевищувала 20% у кінцевому продукті. Чому Releaf Paper не зміг перетворити власну технологію на бізнес і як це посварило засновників компанії?

«Зберегти ліси», – так формулював свою місію студент-біолог Валентин Фречка, 24, у 2020-му, коли став героєм рейтингу Forbes «30 до 30». Ще коли був школярем, він вигадав, як робити целюлозу з опалого листя. У 2020-му його винахід переріс у стартап Releaf Paper.

Однак за час існування стартапу частка листя в кінцевому продукті становила лише 10–20%, розповіли Forbes троє колишніх співробітників компанії. Вони спілкувалися анонімно через чутливість питання. За їхніми словами, стартап не використовував власний патент у виробництві.