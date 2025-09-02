Украинский акселератор DefenceTech стартапов Defence Builder возглавила Лине Риндвиг. Среди его основателей – представители Buntar Aerospace, IT-компании Sigma Software, KSE. Вместе с изменением СЕО акселератор меняет стратегию и планирует выход за границу. Как этому поможет новая руководительница

3 сентября акселератор для DefenceTech стартапов Defence Builder возглавила датчанка Лине Риндвиг. В этой должности она заменила соучредительницу дроновой компании Buntar Aerospace Екатерину Безсудную, которая возглавляла акселератор с момента основания в апреле 2024-го.

Акселераторы – это учебные программы на несколько месяцев, где стартапы проверяют идею, ищут product-market fit, тестируют бизнес-модель, привлекают клиентов или инвесторов. Программу Defence Builder разработали и основали представители Buntar Aerospace, IT-компании Sigma Software, частный вуз Киевская школа экономики (KSE) и еще одна крупная ІТ-компания, которая не раскрывает свою вовлеченность из-за риска безопасности.