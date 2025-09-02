Український акселератор DefenceTech стартапів Defence Builder очолила Ліне Ріндвіг. Серед його засновників – представники Buntar Aerospace, IT-компанії Sigma Software, KSE. Разом зі зміною СЕО акселератор змінює стратегію і планує вихід за кордон. Як цьому допоможе нова керівниця

3 вересня акселератор для DefenceTech стартапів Defence Builder очолила датчанка Ліне Ріндвіг. На цій посаді вона замінила співзасновницю дронової компанії Buntar Aerospace Катерину Безсудну, яка очолювала акселератор з моменту заснування у квітні 2024-го.

Акселератори – це кількамісячні навчальні програми, де стартапи перевіряють ідею, шукають product-market fit, тестують бізнес-модель, залучають клієнтів або інвесторів. Програму Defence Builder розробили й заснували представники Buntar Aerospace, IT-компанії Sigma Software, приватний виш Київська школа економіки (KSE) та ще одна велика ІТ-компанія, що не розкриває свою залученість через безпекові ризики.