Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Деньги в этом кейсе не основное». Американские инвесторы оценили финтех-компанию Гороховского в $1 млрд. Forbes узнал детали сделки и возможную сумму инвестиций

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes
Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

Творці monobank залучили до $20 млн від американських інвесторів з оцінкою в $1 млрд

IT-холдинг Fintech-IT Group Олега Гороховского и Михаила Рогальского привлек инвестиции от Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF)

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:17

Холдинг Fintech-IT Group, в который входит разработчик monobank и Expirenza, привлек инвестиции от американского фонда Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) и ряда инвесторов. Соглашение подняло оценку компании до более чем $1 млрд. Разбор Forbes Ukraine: какая структура соглашения и почему Гороховский с Рогальским избрали фонд, преимущественно вкладывающий деньги правительства США в малые и средние компании

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

IT-холдинг Fintech-IT Group Олега Гороховского и Михаила Рогальского привлек инвестиции от UMAEF. В результате оценка компании выросла до более чем $1 млрд, отмечается в пресс-релизе компании, опубликованном утром 6 октября. «Мы шли к этому восемь лет», – написал Гороховский в своем Telegram-канале.

Fintech-IT Group – холдинговая компания (юрлица нет), под брендом которой объединены FintechBand, «Килобайт1024», «Шейк-ту-Пэй», «Эй Си Ди Си Процессинг» и другие. Самую большую выручку в 2024-м получила FintechBand – 3,7 млрд грн, это около 90% от выручки всех компаний, вошедших в Fintech-IT Group согласно YouControl.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні