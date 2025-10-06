Холдинг Fintech-IT Group, в который входит разработчик monobank и Expirenza, привлек инвестиции от американского фонда Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) и ряда инвесторов. Соглашение подняло оценку компании до более чем $1 млрд. Разбор Forbes Ukraine: какая структура соглашения и почему Гороховский с Рогальским избрали фонд, преимущественно вкладывающий деньги правительства США в малые и средние компании

IT-холдинг Fintech-IT Group Олега Гороховского и Михаила Рогальского привлек инвестиции от UMAEF. В результате оценка компании выросла до более чем $1 млрд, отмечается в пресс-релизе компании, опубликованном утром 6 октября. «Мы шли к этому восемь лет», – написал Гороховский в своем Telegram-канале.

Fintech-IT Group – холдинговая компания (юрлица нет), под брендом которой объединены FintechBand, «Килобайт1024», «Шейк-ту-Пэй», «Эй Си Ди Си Процессинг» и другие. Самую большую выручку в 2024-м получила FintechBand – 3,7 млрд грн, это около 90% от выручки всех компаний, вошедших в Fintech-IT Group согласно YouControl.