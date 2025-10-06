Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) інвестував в український IT-холдинг Fintech-IT Group. Угода оцінює компанію в $1 млрд, що робить її першим українським фінтех-«єдинорогом», повідомила пресслужба фонду 6 жовтня.

Деталі

UMAEF став першим фінансовим інвестором, приєднавшись до засновників Олега Гороховського та Михайла Рогальського, а також очолив групу американських приватних інвесторів.

Fintech-IT Group розробляє програмне забезпечення для цифрового банкінгу, зокрема для monobank – другого за величиною роздрібного банку в Україні, який обслуговує 9,9 млн клієнтів станом на вересень 2025 року. Компанія також підтримує десятки тисяч малих та середніх підприємств в Україні, надаючи рішення для цифрових платежів.

Залучені кошти Fintech-IT Group спрямує на розвиток продуктів і розширення послуг для малого та середнього бізнесу.

Контекст

Fintech-IT Group, заснована Олегом Гороховським і Михайлом Рогальським, обʼєднує компанії «Фінтек Бенд», «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» та інші. Холдинг розробляє програмне забезпечення для АТ «УніверсалБанк» у межах проєкту monobank, який за менш ніж 8 років став другим в Україні за кількістю платіжних карток для фізичних осіб та підприємців. monobank входить до списку 35 провідних необанків світу за версією CNBC.

Окрім цього, Fintech-IT Group розвиває власні продукти: market by mono – маркетплейс для продавців і покупців, Expirenza – платформа для цифрових платежів, чайових і меню в ресторанах, Base by mono – сервіс монетизації для онлайн-креаторів, Loyalty.ai – платформа для просування програм лояльності в банківських застосунках.

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), раніше Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), створений Конгресом США у 1994 році, є провідним регіональним фондом із понад 30-річним досвідом роботи в Україні та Молдові.

Місія UMAEF полягає у наданні кредитів та інвестицій у капітал підприємствам, що працюють у секторах, привабливих для американських інвесторів.

UMAEF інвестував $190 млн у 143 компанії, які працевлаштували понад 27 000 осіб в Україні та Молдові, та відомий підтримкою запуску Horizon Capital у 2006 році. Фонд отримав $150 млн фінансування від уряду США, забезпечивши доступ до приблизно $2,4 млрд капіталу для українських і молдовських компаній.