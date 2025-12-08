Прослухати матеріал
Генеративный ИИ стал сильным инструментом для автоматизации задач в бизнесе, но не все ожидания относительно него оправдались. Какие изменения он реально принес и когда его потенциал раскроется полностью?
Внедрение простейших инструментов с генеративным ИИ – первая фаза, которую проходят все фронтирные компании, сказал на AI Summit тогда еще руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии Леонид Полупан.
Концепт фронтирной компании ввел Microsoft в своем отчете Work Trend Index 2025, вышедшем в апреле 2025-го. Согласно нему, это новый тип компаний, где часть задач выполняют не люди, а ИИ-агенты.
«Вторая фаза – это когда компания начинает создавать агентов для определенной функции (например, проведения встреч). Третья – когда агент все делает сам, а человек задает направление», – добавляет Полупан.
Лишь 5% пилотных проектов по ИИ, которые запускает бизнес, дает измеримое влияние на прибыль, согласно исследованию MIT в августе 2025-го. «Наш главный вывод за три года – нужно относиться к ИИ, как к инструменту. Это не чудо, которое изменит все уже завтра», – говорит соучредитель HD-group и GFS Group Борис Шестопалов.
Главное из дискуссии с участием Полупана, Шестопалова, сооснователя ИИ-стартапа Assisterr Дмитрия Дименко, главы Факультета прикладных наук УКУ Олеся Добосевича – взгляд на технологию со стороны традиционного бизнеса, бигтеха, стартапа и университета. Модератор – CPO IT-компании Alty и музыкант Вячеслав Дрофа.
