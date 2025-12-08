Генеративний ШІ став сильним інструментом для автоматизації завдань у бізнесі, але не всі очікування щодо нього справдилися. Які зміни він реально приніс і коли його потенціал розкриється повністю?

Впровадження найпростіших інструментів з генеративним ШІ – перша фаза, яку проходять всі фронтирні компанії, сказав на AI Summit тоді ще керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Леонід Полупан.

Концепт фронтирної компанії увів Microsoft у своєму звіті Work Trend Index 2025, що вийшов у квітні 2025-го. Згідно з ним, це новий тип компаній, де частину завдань виконують не люди, а ШІ-агенти.

«Друга фаза – це коли компанія починає створювати агентів для певної функції (наприклад, проведення зустрічей). Третя – коли агент все робить сам, а людина задає напрям», – додає Полупан.

Лише 5% пілотних проєктів з ШІ, які запускає бізнес, дає вимірюваний вплив на прибуток, згідно з дослідженням MIT у серпні 2025-го. «Наш головний висновок за три роки – потрібно ставитися до ШІ, як до інструменту. Це не диво, що змінить усе вже завтра», – каже співзасновник HD-group та GFS Group Борис Шестопалов.

Головне з дискусії за участі Полупана, Шестопалова, співзасновника ШІ-стартапу Assisterr Дмитра Діменка, очільника Факультету прикладних наук УКУ Олеся Добосевича – погляд на технологію з боку традиційного бізнесу, бігтеху, стартапу та університету. Модератор – CPO IT-компанії Alty і музикант В’ячеслав Дрофа.