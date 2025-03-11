Второй DeepSeek? Китайский стартап представил «полностью автономного ИИ-агента» Manus. Действительно ли он способен изменить индустрию?

Китайский стартап Monica запустил «автономного агента» Manus. Он якобы может самостоятельно принимать решения и выполнять сложные задачи без постоянного пользовательского контроля. Первые пользователи назвали Manus «убийцей» Operator от OpenAI, а его выход сравнили с появлением модели DeepSeek-R1. Оправдан ли хайп вокруг новой китайской разработки?

«Одновременно с презентацией нового продукта Apple, 6 марта, многие люди не спали всю ночь, пытаясь найти коды приглашений для Manus, первого в мире ИИ-агента», – написало в тот же день китайское медиа pandaily.

Запущенный китайским стартапом Monica ИИ-агент выполняет сложные задачи в несколько этапов. Если пользователь, например, ищет квартиру, Manus находит объявление и анализирует: оценивает уровень преступности, климат, тенденции рынка и предоставляет персональные рекомендации, отмечают разработчики.