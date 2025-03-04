IPO, $1 млрд капитализации и завод в Польше. Производитель дронов «Атлон Авиа» с 2014-го поставляет ВСУ своего разведчика «Фурия». Интервью CEO

Производитель дронов «Атлон Авиа» – старожил украинского DefenceTech-рынка. Компания существует более 10 лет. Учредители поставили цель – нарастить ее капитализацию до $1 млрд. Что для этого нужно? Почему украинские производители споткнутся об экспорт за границу? Как диджитализировать производство? Интервью с CEO Артемом Вьюником.

«Атлон Авиа», крупный производитель разведывательных дронов, запускает производство в Польше, говорит CEO компании Артем Вьюник, 46. «Сначала будем там развертывать производство компонентов, электроники и т. д.», – добавляет он.

Основанная в 2014-м «Атлон Авиа» в 2023-м нарастила выручку в пять раз, до 2 млрд грн, согласно YouControl. За три квартала 2024 года цифра выросла еще на 92%, до 2,5 млрд грн. Залог такой динамики – большой госконтракт на поставку «Фурии». Это разведывательный беспилотник, используемый для корректировки артиллерии.