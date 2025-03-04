IPO, $1 млрд капіталізації та завод у Польщі. Виробник дронів «Атлон Авіа» з 2014-го постачає ЗСУ свого розвідника «Фурія». Які амбіції? Інтервʼю CEO

Виробник дронів «Атлон Авіа» – старожил українського DefenceTech-ринку. Компанія існує понад 10 років. Засновники поставили мету – наростити її капіталізацію до $1 млрд. Що для цього потрібно? Чому українські виробники спіткнуться об експорт за кордон? Як диджиталізувати виробництво? Інтерв'ю із CEO Артемом В'юником.

«Атлон Авіа», великий виробник розвідувальних дронів, запускає виробництво у Польщі, каже CEO компанії Артем В’юник, 46. «Спершу будемо там розгортати виробництво компонентів, електроніки тощо», – додає він.

Заснована у 2014-му «Атлон Авіа» у 2023-му наростила виторг уп’ятеро, до 2 млрд грн, згідно з YouControl. За три квартали 2024-го цифра зросла ще на 92%, до 2,5 млрд грн. Запорука такої динаміки – великий держконтракт на постачання «Фурії». Це розвідувальний безпілотник, який використовується для корегування артилерії.