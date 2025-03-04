Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

«Атлон Авіа» відкрився у Польщі, експорт дронів, держконтракти на дрони /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

IPO, $1 млрд капіталізації та завод у Польщі. Виробник дронів «Атлон Авіа» з 2014-го постачає ЗСУ свого розвідника «Фурія». Які амбіції? Інтервʼю CEO

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

11 хв читання

«Атлон Авіа», великий виробник розвідувальних дронів «Фурія», планує виробництво у Польщі та готується до відкриття експорту, каже CEO компанії Артем В’юник. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Виробник дронів «Атлон Авіа» – старожил українського DefenceTech-ринку. Компанія існує понад 10 років. Засновники поставили мету – наростити її капіталізацію до $1 млрд. Що для цього потрібно? Чому українські виробники спіткнуться об експорт за кордон? Як диджиталізувати виробництво? Інтерв'ю із CEO Артемом В'юником.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

«Атлон Авіа», великий виробник розвідувальних дронів, запускає виробництво у Польщі, каже CEO компанії Артем В’юник, 46. «Спершу будемо там розгортати виробництво компонентів, електроніки тощо», – додає він. 

Заснована у 2014-му «Атлон Авіа» у 2023-му наростила виторг уп’ятеро, до 2 млрд грн, згідно з YouControl. За три квартали 2024-го цифра зросла ще на 92%, до 2,5 млрд грн. Запорука такої динаміки – великий держконтракт на постачання «Фурії». Це розвідувальний безпілотник, який використовується для корегування артилерії.   

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні