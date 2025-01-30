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чи варто віддавати IT-рішення на аутсорс /Карасева Александра при помощи Midjourney
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Хотели готовое решение, а получили опыт». «Аврора», «Дарница» и другие охотнее инвестируют в собственные IT-команды, чем отдают на аутсорс. В чем выгода?

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

Больше половины компаний в рейтинге «Чемпионы диджитализации» от Forbes Ukraine развивают собственные IT-команды или совмещают ее с аутсорсом. Фото Карасева Александра при помощи Midjourney

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Большинство украинских компаний самостоятельно разрабатывают IT-решения. Почему бизнесы меньше работают с подрядчиками?

На старте комплексной диджитализации ритейл-сеть «Аврора» обожглась на аутсорсе. Компания заказала приложение, где работники могли подключиться к корпоративному облаку, чтобы работать с телефона. «Подрядчик сделал ставку на бесконечное развитие приложения и открытый бюджет, – говорит IT-директор «Авроры» Олег Уманцев. – А нам нужно было скорейшее решение с разумной стоимостью».

Больше половины компаний в рейтинге «Чемпионы диджитализации» от Forbes Ukraine развивают собственные IT-команды или совмещают их с аутсорсом. Это компании из сферы торговли, фармы, финансов, телекома, агро и т.д.

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