Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

чи варто віддавати IT-рішення на аутсорс /Карасьова Олександра за допомогою Midjourney
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Хотіли готове рішення, а отримали досвід». «Аврора», «Дарниця» та інші охочіше інвестують у власні ІТ-команди, ніж віддають на аутсорс. У чому вигода?

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

Більш ніж половина компаній у рейтингу «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine розвивають власні ІТ-команди або поєднують її з аутсорсом. Фото Карасьова Олександра за допомогою Midjourney

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:13 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:13

Більшість українських компаній самостійно розробляють ІТ-рішення. Чому бізнеси менше працюють із підрядниками?

На старті комплексної диджиталізації ритейл-мережа «Аврора» обпеклася на аутсорсі. Компанія замовила застосунок, де працівники могли підʼєднатися до корпоративної хмари, щоб працювати з телефона. «Підрядник зробив ставку на нескінченний розвиток додатка та відкритий бюджет, – каже ІТ-директор «Аврори» Олег Уманцев. – А нам потрібно було швидше рішення з розумною вартістю».   

Більш ніж половина компаній у рейтингу «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine розвивають власні ІТ-команди або поєднують їх з аутсорсом. Це компанії зі сфери торгівлі, фарми, фінансів, телекому, агро тощо.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні