«Хотіли готове рішення, а отримали досвід». «Аврора», «Дарниця» та інші охочіше інвестують у власні ІТ-команди, ніж віддають на аутсорс. У чому вигода?

На старті комплексної диджиталізації ритейл-мережа «Аврора» обпеклася на аутсорсі. Компанія замовила застосунок, де працівники могли підʼєднатися до корпоративної хмари, щоб працювати з телефона. «Підрядник зробив ставку на нескінченний розвиток додатка та відкритий бюджет, – каже ІТ-директор «Аврори» Олег Уманцев. – А нам потрібно було швидше рішення з розумною вартістю».

Більш ніж половина компаній у рейтингу «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine розвивають власні ІТ-команди або поєднують їх з аутсорсом. Це компанії зі сфери торгівлі, фарми, фінансів, телекому, агро тощо.