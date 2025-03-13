«Киевстар» растет медленнее конкурентов, а Vodafone и lifecell сократили прибыль. Как мобильные операторы завершили 2024 год. Разбор финрезультатов

Третий по количеству абонентов мобильный оператор lifecell продолжает наращивать выручку быстрее конкурентов после завершения сделки по приобретению компании холдингом NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля. Однако его прибыль сократилась. Почему и как чувствуют себя другие лидеры рынка – «Киевстар» и «Vodafone Украина»?

Лидер по темпу роста выручки в 2024 году среди украинских мобильных операторов – lifecell, согласно YouControl. Этот показатель компания нарастила на 14%, до 13,3 млрд грн.

У конкурентов динамика меньше. Выручка второго по количеству абонентов оператора Vodafone Украина выросла на 11,8%, до 22,6 млрд грн. Лидер рынка «Киевстар» увеличил выручку на 10,5%, до 36,6 млрд грн. Почему медленнее?