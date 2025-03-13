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«Киевстар» растет медленнее конкурентов, а Vodafone и lifecell сократили прибыль. Как мобильные операторы завершили 2024 год. Разбор финрезультатов

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

скільки заробили lifecell, Vodafone, Київстар у 2024 році /коллаж Анастасия Решетник

За 2024 год lifecell переманил почти 250 00 абонентов других операторов. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Третий по количеству абонентов мобильный оператор lifecell продолжает наращивать выручку быстрее конкурентов после завершения сделки по приобретению компании холдингом NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля. Однако его прибыль сократилась. Почему и как чувствуют себя другие лидеры рынка – «Киевстар» и «Vodafone Украина»?

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Лидер по темпу роста выручки в 2024 году среди украинских мобильных операторов – lifecell, согласно YouControl. Этот показатель компания нарастила на 14%, до 13,3 млрд грн.

У конкурентов динамика меньше. Выручка второго по количеству абонентов оператора Vodafone Украина выросла на 11,8%, до 22,6 млрд грн. Лидер рынка «Киевстар» увеличил выручку на 10,5%, до 36,6 млрд грн. Почему медленнее?

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