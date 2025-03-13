«Київстар» зростає повільніше, ніж конкуренти, а Vodafone і lifecell скоротили прибуток. Як мобільні оператори завершили 2024 рік. Розбір фінрезультатів

Третій за кількістю абонентів мобільний оператор lifecell продовжує нарощувати виторг швидше, ніж конкуренти після завершення угоди з придбання компанії холдингом NJJ Capital французького мільярдера Ксав’є Ньєля. Однак його прибуток скоротився. Чому і як почуваються інші лідери ринку – «Київстар» і «Vodafone Україна»?

Лідер за темпом зростання виторгу в 2024 році серед українських мобільних операторів – lifecell, згідно з YouControl. Цей показник компанія наростила на 14%, до 13,3 млрд грн.

У конкурентів динаміка менша. Виторг другого за кількістю абонентів оператора Vodafone Україна виріс на 11,8%, до 22,6 млрд грн. Лідер ринку «Київстар» наростив виторг на 10,5%, до 36,6 млрд грн. Чому повільніше?