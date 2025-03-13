Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Київстар» зростає повільніше, ніж конкуренти, а Vodafone і lifecell скоротили прибуток. Як мобільні оператори завершили 2024 рік. Розбір фінрезультатів

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

скільки заробили lifecell, Vodafone, Київстар у 2024 році /колаж Анастасія Решетнік

За 2024 рік lifecell переманив до себе майже 250 00 абонентів інших операторів Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:33

Третій за кількістю абонентів мобільний оператор lifecell продовжує нарощувати виторг швидше, ніж конкуренти після завершення угоди з придбання компанії холдингом NJJ Capital французького мільярдера Ксав’є Ньєля. Однак його прибуток скоротився. Чому і як почуваються інші лідери ринку – «Київстар» і «Vodafone Україна»?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Лідер за темпом зростання виторгу в 2024 році серед українських мобільних операторів – lifecell, згідно з YouControl. Цей показник компанія наростила на 14%, до 13,3 млрд грн. 

У конкурентів динаміка менша. Виторг другого за кількістю абонентів оператора Vodafone Україна виріс на 11,8%, до 22,6 млрд грн. Лідер ринку «Київстар» наростив виторг на 10,5%, до 36,6 млрд грн. Чому повільніше? 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні