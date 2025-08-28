Прослухати матеріал
Министерство цифровой трансформации переформатирует работу по оборонным инновациям. Ключевые изменения – увеличение грантов для участников Brave1, обновленная система «єБалів» и меры по противодействию враждебным Mavic и Shahed. Forbes выбрал главное из выступления министра цифровой трансформации Михаила Федорова на мероприятии от Brave1
«Мы многое переформатируем из-за изменений в Министерстве обороны. Теперь все работаем как одна экосистема», – сказал глава Минцифры Михаил Федоров на конференции оборонного кластера Brave1 26 августа.
Из ключевых изменений – обновленная система «єБалів», дополнительные гранты разработчикам в Brave1 и работа над противодействием вражеским дронам Mavic и Shahed.
