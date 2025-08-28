Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Ключевой вызов – Shahed. Министр Федоров о тестировании западных разработок, Killzone на 25 км и обновлении «єБалів». Главное из выступления на закрытом мероприятии Brave1

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Михайло Федоров /предоставлено пресс-службой

Brave1 запустил новую грантовую программу – Brave-конкурсы Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:27 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:27

Министерство цифровой трансформации переформатирует работу по оборонным инновациям. Ключевые изменения – увеличение грантов для участников Brave1, обновленная система «єБалів» и меры по противодействию враждебным Mavic и Shahed. Forbes выбрал главное из выступления министра цифровой трансформации Михаила Федорова на мероприятии от Brave1

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Мы многое переформатируем из-за изменений в Министерстве обороны. Теперь все работаем как одна экосистема», – сказал глава Минцифры Михаил Федоров на конференции оборонного кластера Brave1 26 августа.

Из ключевых изменений – обновленная система «єБалів», дополнительные гранты разработчикам в Brave1 и работа над противодействием вражеским дронам Mavic и Shahed.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні