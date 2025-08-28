Прослухати матеріал
06:27 хвилин
Міністерство цифрової трансформації переформатовує роботу над оборонними інноваціями. Ключові зміни – збільшення грантів для учасників Brave1, оновлена система «єБали» та заходи для протидії ворожим Mavic і Shahed. Forbes вибрав головне з виступу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на заході від Brave1
«Ми багато чого переформатовуємо через зміни у Міністерстві оборони. Тепер всі працюємо як одна екосистема», – сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на конференції оборонного кластера Brave1 26 серпня.
З ключових змін – оновлена система «єБалів», додаткові гранти розробникам у Brave1 та робота над протидією ворожим дронам Mavic і Shahed.
