Ключовий виклик – Shahed. Міністр Федоров про тестування західних розробок, Killzone на 25 км та оновлення «єБалів». Головне із виступу на закритому заході Brave1

Міністерство цифрової трансформації переформатовує роботу над оборонними інноваціями. Ключові зміни – збільшення грантів для учасників Brave1, оновлена система «єБали» та заходи для протидії ворожим Mavic і Shahed. Forbes вибрав головне з виступу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на заході від Brave1

«Ми багато чого переформатовуємо через зміни у Міністерстві оборони. Тепер всі працюємо як одна екосистема», – сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на конференції оборонного кластера Brave1 26 серпня. 

З ключових змін – оновлена система «єБалів», додаткові гранти розробникам у Brave1 та робота над протидією ворожим дронам Mavic і Shahed.  

