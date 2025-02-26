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«В портфолио – более 290 инвесторов из 35 стран». Интервью руководителя Brave1 Кушнерской – о 3 млрд грн на гранты DefenceTech и производство ракет

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

6 хв читання

грант від Brave1, гроші для оборонного стартапу /Коллаж - Forbes Ukraine

В 2024 году Brave1 дважды повышал сумму, но перевел их в гривни. Компании могут претендовать на суммы от 500 000 грн до 8 млн грн. Фото Коллаж - Forbes Ukraine

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С момента основания в 2023 году оборонный кластер Brave1 выдал производителям более 470 грантов на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025-й – вдвое больше. Как менялись приоритеты кластера и что будет с Brave1 в случае прекращения боевых действий?

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К оборонному кластеру Brave1 с апреля 2023-го присоединились 1500 DefenceTech компаний, имеющих более 3500 разработок, говорит руководитель Brave1 Наталья Кушнерская. Кластер стал точкой, куда стекаются все стартапы в этой сфере, чтобы привлечь грант, найти партнера, получить консультацию по госконтракту.

За первый год работы Brave1 выдал 186 грантов на $3,2 млн. Производители могли получить $5000 и $25 000. В 2024-м кластер дважды повышал сумму, но перевел их в гривню. Компании могут претендовать на суммы от 500 000 грн до 8 млн грн.

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