«В портфолио – более 290 инвесторов из 35 стран». Интервью руководителя Brave1 Кушнерской – о 3 млрд грн на гранты DefenceTech и производство ракет

С момента основания в 2023 году оборонный кластер Brave1 выдал производителям более 470 грантов на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025-й – вдвое больше. Как менялись приоритеты кластера и что будет с Brave1 в случае прекращения боевых действий?

К оборонному кластеру Brave1 с апреля 2023-го присоединились 1500 DefenceTech компаний, имеющих более 3500 разработок, говорит руководитель Brave1 Наталья Кушнерская. Кластер стал точкой, куда стекаются все стартапы в этой сфере, чтобы привлечь грант, найти партнера, получить консультацию по госконтракту.

За первый год работы Brave1 выдал 186 грантов на $3,2 млн. Производители могли получить $5000 и $25 000. В 2024-м кластер дважды повышал сумму, но перевел их в гривню. Компании могут претендовать на суммы от 500 000 грн до 8 млн грн.