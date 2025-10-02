Forbes Digital підписка
Превратить смелую идею в реальность. Как врач родом с Гаити построил биотех-стартап стоимостью $6,1 млрд, разрабатывая лекарства против депрессии и болезни Альцгеймера

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

CEO Axsome Therapeutics Ерріот Табуто ліки проти депресії та хвороби Альцгеймера /Джамель Топпин для Forbes USA

Со своего рабочего места на Уолл-стрит Эрриот Табуто наблюдал за тысячами биотех-стартапов на ранних стадиях, которые то успешно развивались, то проваливались, и начал разрабатывать собственные теории о том, что работает и почему. Фото Джамель Топпин для Forbes USA

Биотех-стартап Axsome Therapeutics – один из тех, что сумели превратить смелую идею в реальность. Основанный выходцем с Гаити Эрриотом Табуто, Axsome Therapeutics из маленького офиса в Нью-Йорке вырос до игрока с капитализацией более $6 млрд. Компания имеет три препарата на рынке и еще пять в разработке, которые могут помочь около 150 млн американцев с расстройствами мозга

Когда Эрриот Табуто, 57, в 2012 году основал Axsome Therapeutics по разработке лекарства, он решил действовать иначе. Прежде всего он сосредоточится на расстройствах мозга, методы лечения которых трудно разработать и эффективность которых трудно доказать. Он объединит в компании роли CEO и научного основателя, используя свой многолетний опыт инвестирования в биотехнологические стартапы и медицинское образование. Но откажется от венчурного капитала, финансируя все самостоятельно с помощью друзей и семьи.

«Если вы делаете все так же, как все остальные, то получите те же результаты, что и все остальные. А мы хотели иметь особенный результат», – говорит Табуто в своем первом интервью о компании Axsome Therapeutics.

