Биотех-стартап Axsome Therapeutics – один из тех, что сумели превратить смелую идею в реальность. Основанный выходцем с Гаити Эрриотом Табуто, Axsome Therapeutics из маленького офиса в Нью-Йорке вырос до игрока с капитализацией более $6 млрд. Компания имеет три препарата на рынке и еще пять в разработке, которые могут помочь около 150 млн американцев с расстройствами мозга

Когда Эрриот Табуто, 57, в 2012 году основал Axsome Therapeutics по разработке лекарства, он решил действовать иначе. Прежде всего он сосредоточится на расстройствах мозга, методы лечения которых трудно разработать и эффективность которых трудно доказать. Он объединит в компании роли CEO и научного основателя, используя свой многолетний опыт инвестирования в биотехнологические стартапы и медицинское образование. Но откажется от венчурного капитала, финансируя все самостоятельно с помощью друзей и семьи.

«Если вы делаете все так же, как все остальные, то получите те же результаты, что и все остальные. А мы хотели иметь особенный результат», – говорит Табуто в своем первом интервью о компании Axsome Therapeutics.