Біотех-стартап Axsome Therapeutics – один з тих, що зуміли перетворити сміливу ідею на реальність. Заснований вихідцем із Гаїті Ерріотом Табуто, Axsome Therapeutics з маленького офісу у Нью-Йорку виріс до гравця з капіталізацією понад $6 млрд. Компанія має три препарати на ринку та ще п’ять у розробці, які потенційно можуть допомогти близько 150 млн американців із розладами мозку

Коли Ерріот Табуто, 57, у 2012 році заснував Axsome Therapeutics з розробки ліків, він вирішив діяти інакше. Передусім – він зосередиться на розладах мозку, методи лікування яких важко розробити й ефективність яких важко довести. Він поєднає у компанії ролі CEO та наукового засновника, використовуючи свій багаторічний досвід інвестування у біотехнологічні стартапи і свою медичну освіту. Але відмовиться від венчурного капіталу, фінансуючи все самостійно за допомогою друзів та родини.

«Якщо ви робите все так само, як усі інші, то отримаєте ті самі результати, що й усі інші. А ми хотіли мати результат, який вирізняється», – каже Табуто у своєму першому інтерв’ю про компанію Axsome Therapeutics.