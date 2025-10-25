Украинская IT-компания Holywater имеет амбициозный план: создать 200 вертикальных мини-сериалов вместе с американской студией FOX, ставшей одним из акционеров компании. Основатель Богдан Несвит называет это стратегическим шагом для масштабирования и захвата доли рынка США, где компания не использовала, по его словам, даже 5% потенциала. Каков план? Об этом Несвит рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.

«Американская студия FOX Entertainment стала одним из наших акционеров, получив небольшую долю», – говорит основатель IT-компании Holywater Богдан Несвит. Компания развивает платформу созданных искусственным интеллектом сериалов My Muse, книг My Passion и вертикальную стриминговую платформу My Drama. Общее количество пользователей – 60 млн.

Соглашение по FOX подписали 9 октября. Сумму не разглашают. Соглашение предусматривает, что FOX и Holywater совместно создадут 200 вертикальных мини-сериалов для платформы My Drama.

Средняя стоимость создания одного сериала в США – до $200 000, пишет Scroll. Таким образом, сумма сделки может достигать около $40 млн. «Это очень валидная логика, – говорит Несвит. – Это инвестиция именно в производство контента».

По результатам 2024-го, выручка Holywater должна была превысить $90 млн, прогнозировали в компании в ноябре прошлого года. Четверть суммы приходилась на My Drama. Актуальные данные Несвит не называет.

Такие цифры – не предел в этой индустрии, которая зародилась и укрепилась в Азии. Самый крупный конкурент украинцев – приложение Drama Box со штаб-квартирой в Пекине – зарабатывает почти $1 млн в день, или в четыре раза больше, свидетельствуют данные исследовательской компании Appfigures.

Партнерство с FOX позволит захватить большую долю рынка, говорит Несвит, не комментируя порядок цифр. «Но пока Hollywater на рынке США не охватил даже 5% потенциала», – добавляет он. Какова стратегия?

Как выглядит Holywater в 2025-м

Что такое Holywater сегодня?