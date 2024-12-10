Украинцы из компании Holywater научились зарабатывать на ультракоротких сериалах для смартфонов десятки миллионов долларов. Амбиция – построить новый Netflix и изменить правила игры в Голливуде. Это реально?

«Знаешь, Анна, даже улитки быстрее тебя!» – ругает забитую молодую официантку менеджер ресторана, подгоняя ее обслужить нового гостя. В нем Анна мгновенно узнает Джексона – самого богатого холостяка в городе. Расстроившаяся девушка обливает миллиардера кофе и, чтобы расплатиться за испорченную рубашку стоимостью $5000, вынуждена работать на него.

Этот, мягко говоря, неоригинальный сюжет – завязка драмы «Застенчивая красавица и миллиардер-чудовище» – самого популярного вертикального сериала в приложении My Drama от украинской компании Holywater. Герои шоу говорят по-английски с хорошо уловимым восточноевропейским акцентом.