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Мамочкина мечта. Украинский Holywater продает вертикальные «ТикТок-сериалы» на 100 эпизодов, результат – более $20 млн выручки в год. Стартап ухватился за азиатский тренд

Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes

7 хв читання

Основатели Holywater – Богдан Несвит, 33, и Анатолий Касьянов, 28

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12:10 хвилин

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Украинцы из компании Holywater научились зарабатывать на ультракоротких сериалах для смартфонов десятки миллионов долларов. Амбиция – построить новый Netflix и изменить правила игры в Голливуде. Это реально?

«Знаешь, Анна, даже улитки быстрее тебя!» – ругает забитую молодую официантку менеджер ресторана, подгоняя ее обслужить нового гостя. В нем Анна мгновенно узнает Джексона – самого богатого холостяка в городе. Расстроившаяся девушка обливает миллиардера кофе и, чтобы расплатиться за испорченную рубашку стоимостью $5000, вынуждена работать на него.

Этот, мягко говоря, неоригинальный сюжет – завязка драмы «Застенчивая красавица и миллиардер-чудовище» – самого популярного вертикального сериала в приложении My Drama от украинской компании Holywater. Герои шоу говорят по-английски с хорошо уловимым восточноевропейским акцентом.

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